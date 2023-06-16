Клишас предложил правительству легализовать онлайн-продажу алкоголя

По словам сенатора, поисковые системы в месяц фиксируют от 300 до 600 тыс. запросов по теме "алкоголь с доставкой на дом"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сенатор Андрей Клишас направил на отзыв в правительство РФ подготовленный им законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставку. Текст документа, направленного вице-премьеру Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

Поправки вносятся в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и в статью 151 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В настоящее время в РФ действует законодательный запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом. Вместе с тем, по оценкам экспертов, годовой оборот нелегального рынка интернет-торговли уже достиг 11 млрд. рублей и продолжает стремительно расти, указывается в пояснительной записке. "Потребительский спрос на такого рода сервисы на фоне динамичного развития систем доставки товаров также быстро растет: поисковые системы в месяц фиксируют от 300 до 600 тыс. запросов по теме "алкоголь с доставкой на дом". При этом существуют риски покупки контрафактной и некачественной алкогольной продукции", - отмечает автор документа.

Таким образом, запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом действует в основном в отношении добросовестных участников рынка.

Основные положения проекта закона

Законопроектом предлагается внести в законодательство ряд изменений, направленных на разрешение розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом и установление требований к такой продаже. Предлагается разрешить продажу алкогольной продукции, реализуемой по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом, имеющим лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, и потребителем дистанционным способом с использованием сайта в интернете. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя.

На Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка предлагается возложить обязанность по установлению порядка ведения такого реестра.

Предлагаемые законопроектом механизмы контроля позволяют полностью и гарантированно исключить возможность продажи дистанционной алкогольной продукции несовершеннолетним, а также в запрещенное для этого время (в том числе с учетом региональных особенностей) и в запрещенных для этого местах, указывает автор документа. Для недопущения продажи алкоголя несовершеннолетним предусматривается проверка возраста покупателя как на стадии заключения договора (с использованием данных федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)), так и при непосредственной передаче товара (путем проверки QR-кода о проведенной с использованием ЕСИА идентификации, паспорта и числового кода, подтверждающего получение товара именно заказчиком).

Ранее комитет Госдумы по экономической политике одобрил к первому чтению законопроект правительства о дистанционной продаже вина через сайт "Почты России", однако затем совет Думы отложил рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.