Ушаков анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ перед пленарной сессией ПМЭФ

По словам помощника главы российского государства, планируется обсудить развитие взаимодействия двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, планируется обсудить развитие взаимодействия двух стран.

"16 июня в Санкт-Петербург приедет президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в первой половине дня состоится его встреча с президентом Путиным", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что на переговорах "будут рассмотрены вопросы как касающиеся работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), так и в общем плане вопросы развития двусторонних отношений". "Также будут обсуждены и актуальные международные и региональные проблемы", - добавил Ушаков.

По словам представителя Кремля, эта встреча пройдет непосредственно перед пленарным заседанием ПМЭФ. На сайте форума сообщается, что начало пленарного заседания запланировано на 14:00 мск.

Помощник российского лидера напомнил, что "почетный статус основной страны - гостя ПМЭФ в этом году принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам". Ушаков обратил внимание на то, что "в Санкт-Петербург прибывает представительная делегация этой страны, ее возглавит правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими". "В делегации будет несколько министров, представители бизнеса - то есть весьма солидная делегация", - заметил представитель Кремля, добавив, что на площадке ПМЭФ открыт "обширный павильон ОАЭ". "Все это будет стимулировать дальнейшее развитие торгово-экономических связей двух стран", - уверен Ушаков.

Помощник главы российского государства констатировал, что Путин "достаточно часто встречается с президентом ОАЭ, у лидеров сложились доверительные, конструктивные отношения". В последний раз президенты встречались также в Санкт-Петербурге осенью 2022 года.