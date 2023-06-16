Российская частная компания SR Space создает портативное устройство для обнаружения дронов

По данным разработчиков, с помощью прибора можно обнаружить БПЛА на расстоянии 500 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская частная космическая компания SR Space разрабатывает переносное устройство, с помощью которого можно будет определять наличие беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума.

"Да, такой запрос [на разработку устройств для обнаружения беспилотников] тоже есть. Поэтому работаем по направлению детекции. Сейчас у нас есть уже несколько разработок, которые тестируются. Скорее всего, в течение нескольких месяцев будет релиз гражданского коммерческого продукта, который сможет купить любой гражданин Российской Федерации", - сказал Мансуров.

По словам гендиректора компании, речь идет о портативном переносном устройстве. "Детекция происходит примерно в 500 м от человека. Возможно также определение направления прилета или подлета беспилотного летательного аппарата", - пояснил он.

На вопрос о заинтересованности разработкой со стороны силовых ведомств Мансуров ответил утвердительно.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.