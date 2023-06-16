16 июня, 06:42

Пункт пропуска "Верхний Ларс" расширили до 39 полос

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Минтрансе РФ отметили, что модернизация погранпункта потребовала нестандартных технических решений в связи со сложным географическим положением объекта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пункт пропуска "Верхний Ларс" для движения транспорта на границе с Грузией расширен до 39 полос, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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"Общее количество полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией увеличилось до 39", - рассказали в министерстве.

В Минтрансе отметили, что модернизация погранпункта потребовала нестандартных технических решений в связи со сложным географическим положением объекта. Так, была применена уникальная схема расположения полос движения и кабин паспортного контроля - диагонально к полосам движения.

"Это решение позволило реализовать принцип разделения транспортных потоков по видам транспорта и на небольшой территории разместить расширенную инфраструктуру пункта пропуска", - пояснили в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что в мае 2023 года количество полос увеличилось на 11 новых, а к 15 июня запущено еще 3. При этом одна из полос движения будет находиться в резерве, что позволит обеспечить перевозку стройматериалов для завершения других строительных работ.

Работа по модернизации пункта пропуска ведется по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 

Теги:
ГрузияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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