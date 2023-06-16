Мосбиржа в ближайшие годы ожидает до 40 IPO

В 2023 году ожидается 10 выпусков, отметил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Московская биржа в ближайшие годы ожидает до 40 IPO, 10 IPO в 2023 году. Об этом заявил председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, выступая на сессии ПМЭФ-2023.

"У нас рынок как таковой по количеству эмитентов увеличивается - они больше интересуются выпуском бумаг. Мы видим для себя в этом году до десяти выпусков. В ближайшие годы до 40 [выпусков]. Большинство выпусков идут в основном из сектора IT, медицина", - сказал он. При этом путь от желания выйти на IPO до самого IPO длится несколько лет. Московская биржа заинтересована в том, чтобы этот путь прошел гладко и быстро.

Денисов добавил, что индекс Мосбиржи сегодня претерпевает изменения -- несырьевой сектор в индексе растет, сырьевой сектор падает. "Это значит, что приходит новый бизнес, который интересен инвесторам. Это позволяет делать большую диверсификацию, это хорошо с точки зрения инвесторов, потому что они могут использовать разные стратегии", -- пояснил председатель правления.

Он напомнил, что за первый квартал 2023 года нетто-приток средств на брокерские счета физлиц был максимальным с конца 2021 года и, по данным Банка России, составил 285 млрд руб. Значительная часть этого притока была направлена на инвестиции в акции российских компаний.