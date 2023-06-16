Собянин: Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами за 2023 год

Московский экспортный центр организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, в Марокко, выезды бизнес-миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские предприятия продолжают развивать торговое сотрудничество, за год город заключил контракты с партнерами из 26 дружественных стран. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Предприятия Москвы при поддержке города развивают торговое сотрудничество с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ, Латинской Америкой и другими регионами. За год столичный бизнес заключил контракты с партнерами из 26 дружественных стран. В выходе на международные рынки помогает Московский экспортный центр", - написал Собянин.

По его словам, в этом году центр организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, в Марокко, выезды бизнес-миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан. Иностранных партнеров интересуют, в частности, московские разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустрии.

С компанией из Саудовской Аравии договорились о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей. Контракт с казахским партнером на поставку фильтров для воды составил свыше 85 млн рублей, уточнил мэр.

"Поставщики портативных нейростимуляторов для исследований подписали контракт с партнерами из Узбекистана, а производитель удобрений наладил экспорт в Сербию. Всего в 2023 году будет организовано 15 выставок и 22 бизнес-миссии. Кроме того, МЭЦ финансирует размещение и продвижение на иностранные маркетплейсы, обучает логистике, оформлению документов и другому. Только за прошлый год занятия в Московской школе экспортера посетили больше 4 тыс. участников", - подчеркнул Собянин.