ДОМ.РФ обсуждает с "Газпром межрегионгаз" более 20 проектов по газификации регионов

Пилотный проект с применением инфраструктурных облигаций планируют запустить в Архангельской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ обсуждает с "Газпром межрегионгаз" более 20 проектов, связанных с газификацией регионов России, сообщили в пятницу пресс-службе госкомпании.

"На ПМЭФ-2023 стороны договорились о запуске пилотного проекта с применением инфраструктурных облигаций в Архангельской области. "Пилот" предполагает строительство сетей газоснабжения для жилья. Всего ДОМ.РФ обсуждает с новым партнером более 20 проектов, связанных с газификацией регионов России", - говорится в сообщении. На реализацию проектов планируют привлечь более 30 млрд рублей.

Пилотный проект поможет выработать оптимальную схему, которую можно будет использовать и в других регионах, прокомментировал директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков. "Механизм облигаций позволит инвестору строить инфраструктуру на максимально комфортных условиях, что обеспечит ее проникновение даже в самые труднодоступные точки страны", - сказал он.

В России реализуется масштабная программа газификации, оператором которой является "Газпром межрегионгаз". Ее цель до 2030 года - увеличить уровень обеспеченности россиян газом до 82,9% и ускорить подключение к сетям. "Рассчитываем, что сотрудничество с ДОМ.РФ позволит быстрее реализовывать инфраструктурные проекты, связанные с газификацией", - отметил в свою очередь генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.