Сбер с 1 июля планирует повысить зарплату сотрудникам на 10%

Глава банка Герман Греф выразил надежду, что в 2023 году будут "нормальные финансовые результаты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сбер с 1 июля 2023 года планирует повысить зарплаты сотрудников на 10%, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного форума.

"Прошлый год у нас был очень тяжелым. Мы в том числе сильно экономили на зарплатах персонала, в первую очередь, конечно, менеджмента. Рядовые сотрудники у нас не пострадали, но, конечно, прошлый год был очень непростым для остальной части команды. В этом году мы приняли решение восстановить индексацию - у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло. Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты и можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам", - сказал он.