16 июня, 06:56,
обновлено 16 июня, 07:21

Сбер фиксирует рост числа своих акционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Сбер" фиксирует увеличение числа своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30% , заявил журналистам глава госбанка Герман Греф на деловом завтраке в ходе Петербургского международного экономического форума.

"У нас доля нерезидентов сократилась, сейчас она заморожена в силу обстоятельств. Сейчас примерно треть нерезидентов, мы сейчас видим очень активное расширение нашей акционерной базы за счет физических лиц в первую очередь. Их количество за последние месяцы увеличилось в 2,5 раза. Мы видим, что этот тренд не ослабевает, нас все больше и больше покупают", - сказал он. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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