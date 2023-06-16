Греф заявил, что уход иностранных банков никто не заметит, они проиграли конкуренцию в РФ

Глава Сбербанка отметил, что доля иностранных банков на российском рынке "незначительно мала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уход иностранных банков с российского рынка никто не заметит, их доля мала. Иностранные банки проиграли конкуренцию с российскими кредитными организациями, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

"Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца. Настолько незначим у нас сектор иностранных банков в России. Честно сказать, при абсолютно открытом рынке они проиграли конкуренцию на нашем рынке, нашим российским компаниям. Это один из немногих секторов, где у иностранных банков просто нет шансов в силу их нетехнологичности. Не потому что регулятор (Банк России - прим. ТАСС) был против или не пускал их на российский рынок, просто они проиграли эту конкуренцию", - сказал Греф, отметив, что доля иностранных банков на российском рынке "незначительно мала". "Поэтому я не думаю, что кто-то из вас это как-то почувствует", - добавил банкир.