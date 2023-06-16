Мощность морского порта Мариуполя могут увеличить в четыре раза

После восстановительных работ его мощность может возрасти до 2 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Текущая перевалочная мощность Мариупольского морского порта позволяет ежегодно отгружать 500 тыс. тонн зерновых культур, при выполнении комплекса восстановительных работ его мощность может возрасти до 2 млн тонн. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах ПМЭФ.

"Текущая перевалочная мощность Мариупольского морского порта позволяет отгружать 500 тыс. тонн в год. При этом при выполнении комплекса восстановительных работ мощность может возрасти до 2 млн тонн. Пока в этом году, начиная с 5 мая, через него отгружено 16 тыс. тонн зерновых культур", - сказал он.

По его словам, через Бердянский порт отгружено 97 тыс. тонн зерна, что в три раза превышает объем прошлого года. Его текущая годовая мощность также составляет 500 тыс. тонн с потенциалом увеличения до 1,5 млн тонн. Министр отметил, что порты Мариуполя и Бердянска являются основными каналами транспортировки продукции растениеводства из новых субъектов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.