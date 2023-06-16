Экспорт муки из России с начала года вырос почти на треть

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, это позволяет оставлять добавленную стоимость на продукцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экспорт муки из России с января по май 2023 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в кулуарах ПМЭФ.

"Напомню, что по итогам 2022 года Россия подтвердила свой статус крупнейшего экспортера пшеницы. Вместе с тем мы последовательно наращиваем поставки продуктов переработки, которые также востребованы на внешних рынках. Например, в прошлом году почти в 3,5 раза вырос экспорт муки, за пять месяцев текущего также видим рост - практически на 30%. Это позволяет оставлять добавленную стоимость в нашей стране", - сказал он.

Наибольшим спросом у импортеров в мире пользуются российские растительные масла, рыба и морепродукты, кондитерские изделия. Также востребованы мука, мясо и субпродукты, молочная продукция - сыры и сухое молоко. Россия занимает хорошие позиции в мире по многим из этих направлений. Например, Россия является экспортером номер один по мороженой рыбе, второй - по поставкам подсолнечного масла, входит в топ-15 экспортеров кондитерских изделий, в топ-20 экспортеров кормов для животных, а также в топ-25 экспортеров мяса, отметил министр.