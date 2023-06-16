Минпромторг не ожидает галопирующего роста рынка онлайн-торговли

Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что "доля электронной торговли еще подрастет, но менее быстро и значительно по сравнению с темпами роста в предыдущие два года"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Доля онлайн-торговли в общем объеме розницы РФ по итогам 2023 года может увеличиться, но не настолько галопирующими темпами, как, например, в период пандемии. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Эксперты оценивают рост электронной торговли в прошлом году от 10 до 13%, у Росстата этот показатель менее оптимистичный - 6%. Думаю, в прошлом году наша электронная [торговля] сделала достаточно серьезный рывок, и очень быстрому росту было несколько причин - это и период пандемии, и непростой 2022 год [в плане логистики]. Сегодня на дворе лишь июнь, сложно делать прогноз на конец года. Полагаю, доля электронной торговли еще подрастет, но менее быстро и значительно по сравнению с темпами роста в предыдущие два года", - сказал он.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщал, что оборот электронной коммерции в России за январь - апрель 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до почти 1,8 трлн рублей.