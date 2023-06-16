Decathlon ищет покупателя на бизнес в России

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что продавец может получить не более 50% от рыночной цены компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon на текущий момент ищет покупателя на бизнес компании в России, сделка в ближайшее время может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Продажу бизнеса Decathlon по частям мы не допустили, и, насколько нам известно, сейчас эта компания находится в поиске покупателя. Возможно даже в ближайшее время будут внесены документы [в подкомиссию правительственной комиссии]. Требования вы знаете, продавец может получить не более 50% от рыночной цены", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минпромторга ТАСС сообщили, что Decathlon, приостановивший работу в России, получил разрешение регулирующих органов на продажу некоторых магазинов сети в РФ, не являющихся стратегическими для компании.

По словам Евтухова, компания не нуждается в этих магазинах для своей операционной деятельности, и один из четырех магазинов, по которым одобрены сделки, уже продан. Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности, а 17 магазинов - в аренде. Ключевые для этого бренда магазины находятся в столичных городах.

Сеть Decathlon приостановила деятельность в России в марте 2022 года из-за невозможности ввозить в страну товары зарубежного производства.