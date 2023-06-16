"Камаз" намерен произвести до 8,5 тыс. грузовиков К5 в 2023 году

Уровень локализации грузовика составляет 65-75%, отметил гендиректор Сергей Когогин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Объем производства локализованных грузовиков К5 может составить от 7,5 до 8,5 тыс. штук в этом году. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас сейчас темп [производства грузовиков К5] суточный - 35 единиц. У нас было намерение от 7,5 до 8,5 тыс. произвести в этом году. Пока не отказываемся от намерения", - сказал он.

Когогин добавил, что уровень локализации грузовика составляет 65-75%.

В мае "Камаз" сообщал, что с начала года компания продала 1 тыс. таких грузовиков.

Первый импортозамещенный магистральный грузовик Камаз-54901 был собран на автомобильном заводе "Камаза" в феврале 2023 года. Ранее гендиректор "Камаза" сообщал, что в сентябре 2022 года компания возобновила производство грузовиков поколения К5, локализовав компоненты для них, которые ранее приобретались в Европе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.