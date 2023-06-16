Об этом рассказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч седанов "Москвич-6" планируется произвести в 2023 году. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Седан ["Москвич-6"] планируем в этом году. Уже оплатили машкомплекты, несколько тысяч будет произведено", - сказал он.

В апреле гендиректор автозавода "Москвич" заявил, что сборка седанов "Москвич-6" начнется в июле-августе. Также сообщалось, что продажу новинки планируется начать во второй половине 2023 года. Это будет вторая модель в линейке "Москвичей". В настоящее время завод производит кроссовер "Москвич-3" в обычной и электрической версиях.

Как сообщал ранее "Камаз", который является технологическим партнером "Москвича", под маркой завода "Москвич" планируется производить пять моделей - четыре кроссовера и один седан.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.