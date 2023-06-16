Серийное производство электродвигателей от Росатома намерены начать к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Росатом планирует выйти на серийное производство электродвигателей для электротранспорта к 2025 году. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы занялись темой электропривода - в логике три в одном: одновременно электродвигатель, инвертор и редуктор. Планируем в 2024 году запустить локализованное производство отдельных электронных компонентов, а к 2025 году выйти на запуск серийного производства электродвигателей", - сказал Комаров.

По его словам, цель - выйти на производство 100 тыс. штук двигателей в год. При этом, отметил первый замгендиректора Росатома, настоящая локализация, настоящий технологический суверенитет будут достигнуты только тогда, когда получится контролировать всю цепочку. "В этом смысле очень важна тематика магнитов, например, где мы тоже запустили целый ряд проектов - от добычи первичного сырья до серийного производства", - добавил он.

Комаров уточнил, что в настоящее время в Калининградской области строится "гигафабрика" по производству литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта мощностью 4 ГВт в год.

"Если мы посмотрим на аналогичные производства в Китае, то там стандартный серийный размер аналогичного завода - 20 ГВт в год. Можем ли мы построить аналогичное производство? Ответ - да, это вопрос тиражирования производственных цепочек. Вопрос только, а для чего? Потому что, даже для того, чтобы даже загрузить завод на 4 гигаватта, нам вместе со всей автомобильной промышленностью страны надо будет очень серьезно поработать. А 20 мегаватт - это задача, которая пока не видится даже в ближайшем горизонте. Хотя мы понимаем, что эффект масштаба в данном случае будет оказывать прямое влияние на себестоимость компонентов, которые на этом производстве будут выпускаться", - отметил Комаров.