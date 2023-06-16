Мордашов призвал сохранить низкие налоги для бизнеса

По словам основного акционера "Северстали" и председателя совета директоров компании, эта мера всегда была "очень мощным стимулом экономического роста"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов считает, что низкие налоги в России являются драйвером экономического роста, призвал сохранить их.

"Низкий уровень налогов в нашей стране всегда был очень мощным стимулом экономического роста, давайте сохраним этот стимул", - сказал он, отвечая на вопрос в рамках делового завтрака "Сбера" "Российская экономика - новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ.

Также Мордашов согласился с тем, что рост налогов имеет "огромную оборотную сторону" и призвал "договориться, что его не будет".

Ранее, говоря о способах обеспечения растущих расходов бюджета и о необходимости увеличения заимствований и налогов или их сокращения, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что объем дополнительных потребностей, который будет заявлен, вероятно, заставит подойти к оптимизации расходов.