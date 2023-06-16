Минпромторг заявил, что доля отечественных авто в 2025 году должна составлять не менее 60%

Замглавы ведомства Альберт Каримов считает, что при увеличении предложения отечественный автопром заработает на полную мощность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Доля отечественных автомобилей в России должна достигнуть не менее 60% в 2025 году, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на сессии "Российский автопром: настоящее и будущее" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это задача, которая у нас прописана в стратегии, которая утверждена в конце прошлого года правительством, - стратегии развития автомобильной промышленности, - состоит в том, чтобы мы увеличили предложение, чтобы заработал в полную мощность наш автопром. <...> Мы должны достигнуть отметки на рынке легковых автомобилей в 2025 году не менее 60% и дальше ее наращивать", - сказал он.

В декабре 2022 года правительство РФ утвердило Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года, согласно которой выпуск автомобилей в России будет удвоен в ближайшие два-три года. Задачу насытить рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, ставил президент РФ Владимир Путин.