Кабмин утвердил перевод четырех автомагистралей в новых регионах в статус федеральных

В четырех регионах сформируют сеть федеральных дорог общей протяженностью более 1,3 тыс. км

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил включение четырех автомагистралей, которые проходят по территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в перечень автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что решение позволит привести в нормативное состояние основные участки автодорог, улучшить транспортную связанность регионов. "Первая автомагистраль - Р150 - проходит через Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. Вторая - Р260 - связывает Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск. Третья трасса - Р280 - пролегает между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем. Четвертая - А258 - обеспечивает транспортную связанность Кантемировки (Воронежская область) и Луганска", - перечислено в сообщении.

Таким образом, на территории новых регионов будет сформирована сеть федеральных автодорог общей протяженностью более 1,3 тыс. км, указали в кабмине.

После включения в перечень новые трассы будут закреплены на праве оперативного управления за подведомственным Росавтодору ФКУ "Упрдор "Новороссия". Оно проведет оценку транспортно-эксплуатационного состояния дорог, сформирует планы по их ремонту и развитию, добавили в правительстве.