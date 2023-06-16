Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страна никогда не пойдет по старому пути национального усиления через доминирование, а будет работать с другими государствами для достижения общего развития

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе встречи с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай готов продолжать укреплять сотрудничество в соответствующих областях с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и оказывать поддержку и содействие другим развивающимся странам в пределах своих возможностей", - сказал китайский лидер. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай привержен всестороннему содействию великому возрождению китайской нации путем модернизации с китайской спецификой.

"Мы никогда не пойдем по старому пути национального усиления через доминирование, но будем работать с другими странами для достижения общего развития и содействия построению человеческого сообщества общей судьбы", - заверил Си Цзиньпин. Китай, продолжил он, готов осуществлять широкое научно-техническое инновационное сотрудничество со странами мира, активно участвовать в продвижении мер реагирования на глобальные вызовы, такие как изменение климата, борьба с эпидемиями и общественное здравоохранение.

Гейтс в свою очередь рассказал о продвижении сотрудничества с Китаем, своем видении будущего. Китай, отметил он, добился успехов в сокращении бедности и реагировании на пандемию коронавируса, показав хороший пример миру. В последние годы Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Китай наладили хорошее сотрудничество и добились значительного прогресса, сказал предприниматель. Ускорение Китаем инноваций и развития, по его словам, выгодно и самому Китаю, и развивающимся странам, и всему миру.

Он заверил, что фонд стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества с Китаем в областях инноваций, глобального сокращения бедности, общественного здравоохранения, исследований и разработок лекарственных средств и сельского хозяйства, а также популяризации успешного опыта и технологий в развивающихся странах.

Во встрече приняли участие глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.