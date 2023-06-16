Роскосмос и Пермский край подписали актуализированный план сотрудничества

Договоренности, в частности, предполагают создание производства для серийного изготовления ракетных двигателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Актуализированный план сотрудничества, который включает создание производства для серийного изготовления ракетных двигателей и разработку оборудования для гибридного аддитивного производства, подписали в рамках Петербургского международного экономического форума между Роскосмосом и Пермским краем, сообщили в госкорпорации.

В церемонии принимали участие глава Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как уточнили в госкорпорации, в частности, предполагается создание производства для серийного изготовления двигателей. "План определил основные направления сотрудничества с краем на перспективный период. В том числе участие АО "Протон-ПМ" и ПАО НПО "Искра" в решении инженерных и технологических задач в промышленной кооперации с предприятиями Пермского края, проведение работ по созданию производственного комплекса серийного изготовления перспективных жидкостных ракетных двигателей, разработке технологии и созданию промышленного оборудования для гибридного аддитивного производства, изготовлению изделий на основе титанового литья, а также развитию профессионального образования будущих кадров космической отрасли", - отметили в Роскосмосе.

В свою очередь, Борисов выразил надежду на то, что план укрепит партнерские отношения с регионом и будет способствовать его социально-экономическому и инновационному развитию.