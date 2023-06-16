16 июня, 07:29
ПМЭФ

Фетисов призвал изучать в России мировые практики развития экологического туризма

В качестве примера председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы также привел Норильск, где работает центр развития этой туристической сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов считает необходимым изучать в России мировые практики, связанные с развитием экологического туризма.

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"Надо изучать мировые практики, которые достаточно долго в плане развития туризма существуют. Экотуризм - это особое понятие, связанное с бережным отношением к месту, куда люди хотят приехать", - сказал он в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной Арктике.

В качестве примера Фетисов привел Норильск, где уже есть центр развития экологического туризма. "Молодые люди прокладывают маршруты, сами их апробируют, грамотно и аккуратно встраивают инфраструктуру в природу", - отметил он. Также Фетисов указал, что топливо, которое используют суда в Арктике, должно быть экологичным. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургФетисов, Вячеслав АлександровичКрасноярский крайПМЭФ
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