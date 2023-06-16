"Роснефть" и Красноярский край будут взаимодействовать в реализации проектов компании

Стороны договорились развивать совместные стратегические, промышленные и природоохранные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве для взаимодействия при реализации стратегических проектов компании - таких, как "Восток ойл", освоение Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождения, модернизация Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

"Стороны договорились взаимодействовать в рамках реализации стратегических проектов "Роснефти". Среди них: флагманский проект компании "Восток ойл", Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также проект модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Роснефть" и правительство Красноярского края намерены реализовывать совместные проекты в сфере охраны окружающей среды. "Ключевым в этой области является уже инициированный сторонами и одобренный президентом России уникальный лесоклиматический проект, который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов", - отмечается в пресс-релизе.

Документ также предусматривает сотрудничество сторон по развитию промышленного и научного потенциала края, а также импортозамещению через привлечение региональных предприятий региона в качестве подрядчиков и поставщиков компании.

Подписи под документом в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

Красноярский край является стратегическим регионом присутствия "Роснефти", здесь реализуется крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли - "Восток ойл". Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В Красноярском крае работают крупные предприятия компании - "РН-Ванкор", "Востсибнефтегаз", "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (совместное предприятие с "Газпром нефтью"), Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия компании.