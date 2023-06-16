Коммерческие предложения московских заказчиков будут публиковаться на портале поставщиков

Выбрав подходящий запрос, пользователь может скачать техническое задание, ознакомиться с подробной информацией о товарах, необходимых заказчику, их характеристиками, графиком поставки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Раздел портала поставщиков, в котором будут публиковаться коммерческие предложения от столичных заказчиков, начал работу. Это нововведение упростит расчет начальной цены будущих закупок на платформе, сообщил журналистам в пятницу руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

"Запросы коммерческих предложений позволяют заказчикам получать актуальную информацию о стоимости той или иной продукции для расчета начальной цены будущих закупок. Это даст поставщикам возможность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах. Раньше запросы на поставку товаров от московских заказчиков направлялись на бумажных носителях. Теперь взаимодействие переведено в электронный структурированный вид, что делает процесс ценообразования более прозрачным и повышает эффективность использования бюджетных средств", - отметил глава департамента.

Коммерческое предложение направляется через личный кабинет на портале поставщиков. Выбрав подходящий запрос, пользователь может скачать техническое задание, ознакомиться с подробной информацией о товарах, необходимых заказчику, их характеристиками, графиком поставки. Сформированное предложение заверяется электронной подписью и отправляется заказчику. Будущая начальная цена закупки, c которой начнутся торги, рассчитывается на основании сведений, полученных не менее чем от трех поставщиков. Статус поданного коммерческого предложения отображается в карточке в личном кабинете пользователя портала поставщиков.

"Благодаря интеграции с Единой автоматизированной информационной системой торгов Москвы и реализации нового сервиса у заказчиков появилась возможность запрашивать коммерческие предложения в структурированном виде прямо на портале поставщиков и получать исчерпывающий перечень информации для формирования своего ценового предложения. Предприниматели могут заранее просчитать условия планируемой закупки, дополнительные расходы, транспортировку, страховые платежи, налоговые сборы. Чем точнее будет произведен расчет в ответе на запрос коммерческого предложения, тем правильнее заказчик сможет сформировать начальную (максимальную) цену контракта, а значит, интерес к участию в государственных закупках будет повышаться", - добавил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 300 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно там заключается около 1,5 тыс. контрактов.