Калининградский губернатор заявил, что упрощение визового режима даст допдоходы бюджетам

Антон Алиханов напомнил, что с 2019 года в регионе действовал механизм электронной визы, благодаря чему область посетили 100 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Упрощение визового режима для иностранцев, въезжающих в Россию, даст дополнительные доходы бюджетам. Такое мнение высказал в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на деловом завтраке Сбера "Российская экономика - новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ.

"У нас сейчас есть возможность, вдруг отменив эти визы, сделав их бесплатными, вдруг получить огромное количество людей, которые могли бы приехать [в Россию] и потратить деньги. Для меня, для приграничного региона это было бы очень интересно. Мне кажется, это надо делать уже сейчас. Это не стоит ничего", - сказал Алиханов.

С июля 2019 года, благодаря поддержке президента России Владимира Путина, для Калининградской области действовал механизм электронной визы, напомнил Алиханов. Туристы, ответив на 19 вопросов анкеты в электронном виде, получали визу в течение одного дня. "100 тыс. человек за полгода безо всякой рекламы приехало в Калининградскую область. Они - каждый - потратил, ну, например, по 5 тыс. рублей. Можно посчитать, что если 20% от этих трат мы получили, регион, в качестве налогов, то я был счастлив от этих дополнительных денег", - сказал калининградский губернатор.

Алиханов отметил, что значительное число российских туристов переориентировались на путешествия внутри страны, и, соответственно, не вывезли свои деньги за рубеж, но традиционные зарубежные рынки для российского выездного туризма рано или поздно откроются вновь.

Система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области начала действовать с 1 июля 2019 года, она распространялась на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы. Виза действовала в течение 30 дней, начиная с даты выдачи, с разрешенным сроком пребывания на территории России до восьми суток с даты въезда на основании заполненного в электронной форме заявления иностранного гражданина.

В 2020 году в России приняли закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу приостановили из-за пандемии. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных. В мае 2023 года министр экономического развития России Максим Решетников на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае сообщил, что электронную туристическую визу в России могут запустить с 1 июля 2023 года.