Первый вице-премьер России заявил о высокой оценке бизнесом инвестклимата в Москве

По словам Андрея Белоусова, столица заняла первое место в поддержке МСП, а также победила в рейтинге внедрения инвестиционных стандартов

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Победа Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в пятый раз подряд свидетельствует об эффективности работы властей города по развитию бизнеса. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на церемонии оглашения итогов рейтинга на ПМЭФ.

"Сейчас с Сергеем Семеновичем [Собянин, мэр Москвы - прим. ТАСС] у нас спорт возник, как придумать рейтинг, в котором бы Москва не заняла первое место. Честно скажу, нам не удалось это сделать пока", - сказал Белоусов.

Он отметил, что в рейтинге состояния инвестклимата Москва в пятый раз подряд занимает первое место. "Это очень важный показатель, который характеризует огромную работу, которую и вы проводите, и ваша команда. Это еще и признание бизнеса, в том числе малого бизнеса", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, Москва заняла первое место в поддержке МСП, а также победила в рейтинге внедрения инвестиционных стандартов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.