В Сочи планируют построить торгово-деловой МФЦ за 1,8 млрд рублей

В планах создать более 200 рабочих мест

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Торгово-деловой многофункциональный центр за 1,8 млрд рублей планируют построить в Центральном районе Сочи в 2025 году, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в пятницу. Протокол о намерениях с инвестором был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

"На полях ПМЭФ-2023 подписан протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на строительство Многофункционального торгово-делового центра на улице Пригородной Центрального района. Объем капитальных вложений по проекту составит 1,8 млрд рублей", - написал Копайгородский.

Он также добавил, что по окончании строительства нового МФЦ в 2025 году жители Сочи получат благоустроенную прилегающую территорию в 4 тыс. кв. м с парковкой на 110 автомобилей, а также более 200 новых рабочих мест.