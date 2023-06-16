Собянин: рейтинг инвестклимата помог Москве справиться с испытаниями 2020-2023 годов

Город сохранил лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Усилия столичных властей, в том числе для лидерства в рейтинге инвестклимата, помогли городу справиться с испытаниями, с которыми он столкнулся во время пандемии коронавируса и в условиях санкционного давления. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица сохранила лидерство в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует вместе с деловыми объединениями Агентство стратегических инициатив (АСИ). Вторую строчку заняла Республика Татарстан, на третьем месте - Московская, Нижегородская и Тюменская области.

"Я помню, впервые как столкнулись <…> с этой методологией, - конечно, у нас скепсиса было очень много. Действительно, там было, над чем работать, в самой методологии, в рейтинговании и т. д. Но, конечно, это дало огромный толчок к тому, чтобы задумать самим, что у нас происходит. <…> Я думаю, что в значительной мере это помогло нам пройти те испытания, которые мы проходили последние годы: пандемия, СВО, санкции", - сказал Собянин в ходе презентации результатов рейтинга на ПМЭФ.

Он отметил, что динамика инвестиций в московскую экономику за последние годы, несмотря на произошедшие события, не снизилась. "Приросли - сегодня объем инвестиций в Москве вплотную приблизился к 6 трлн рублей по итогам 2022 года, это 21% всех российских инвестиций, что, собственно, соответствует вкладу ВРП Москвы", - добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что за 5 лет в столице был вдвое увеличен объем обрабатывающей промышленности: положительная динамика зафиксирована и в прошлом, и в этом году. "Это говорит, конечно, об устойчивом росте и инвестиционном климате, который есть в Москве, и, конечно, у коллег [в регионах РФ]. То, что мы все выстояли, - это наша общая победа. У каждого свои особенности, своя специфика, свои сложности. Выстоять, в целом, стране, не обрушиться, идти дальше, преодолевая трудности, - это, конечно, наша общая победа", - заключил градоначальник.

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Рейтинг рассчитывается по 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. В прошлом году в топ-3 вошли Москва, Республика Татарстан и Московская область, на четвертой позиции расположилась Тульская область, а пятую строчку поделили Республика Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.