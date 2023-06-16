Шульгинов заявил, что добыча газа в России в 2023 году идет на 8-10% ниже прогноза

Добыча нефти в России снизится в 2023 году на 20 млн тонн от уровня 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Добыча газа Россией сейчас оказывается на 8-10% ниже прогноза, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью "Известиям" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча идет на 8-10% ниже тех прогнозов", - сказал он.

При этом по экспорту газа пока рано называть цифры, отметил Шульгинов.

При этом Россия нарастит производство СПГ в 2023 году до 32 млн тонн с 30 млн тонн годом ранее, сообщил министр энергетики РФ.

"По сжиженному газу мы примерно ориентируемся на те цифры, которые заложены в прогнозе [социально-экономического развития]. Рост на 1-2 млн тонн, где-то до 32 млн тонн по СПГ по сравнению с 30 млн в прошлом году", - сказал он.

Ранее Минэнерго сообщало, что Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году снизилась на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго РФ ожидает дальнейшего снижения добычи газа в России в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки газа.

Добыча нефти

При этом, по словам главы Минэнерго, добыча нефти в России снизится в 2023 году на 20 млн тонн от уровня 2022 года.

"Снижение добычи нефти с конденсатом будет примерно, наверное, на 20 млн тонн от прошлого года", - сказал он.