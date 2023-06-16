В Петербурге Sitronics Group и Национальный центр ГЧП намерены запустить электросуда

В рамках достигнутых договоренностей стороны разработают концепцию, определят правовую схему реализации и возможные механизмы финансирования проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Sitronics Group и Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) договорились о совместной реализации проекта запуска движения пассажирских электросудов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Компания Sitronics Group, производящая электросуда на верфи Emperium, и Национальный центр ГЧП в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о сотрудничестве, направленном на совместную подготовку и реализацию проекта по развитию водного электрического транспорта с использованием механизмов государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге", - рассказали в компании.

Стороны планируют создать специальную проектную компанию для подготовки и запуска проекта, разработать концепцию, определить правовую схему реализации и возможные механизмы финансирования.

"Мы объединяем наши усилия и ресурсы с целью развития водного пассажирского электрического транспорта в Санкт-Петербурге. Основными задачами нашего сотрудничества являются подготовка, проработка и запуск пилотного проекта государственно-частного партнерства", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев, чьи слова приводятся пресс-службой.

По словам генерального директора Национального центра ГЧП Павла Селезнева, использование механизмов ГЧП для запуска проекта позволит обновить устаревший парк судов с меньшей нагрузкой для местного бюджета.