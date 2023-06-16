В ЦРПТ сообщили, что маркировку детской воды введут 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Обязательная маркировка икры в России может начаться в марте 2024 года, маркировка детской воды будет введена 1 сентября текущего года. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил журналистам председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

"По детской воде уже принят срок - 1 сентября 2023 года, есть постановление правительства. По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года, как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться", - сказал он.

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минпромторгу РФ ускорить введение обязательной маркировки "Честным знаком" икры и упакованной воды, отнесенной к пищевой продукции для детского питания.

Эксперимент по маркировке красной и черной икры проходит в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво в кегах, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.