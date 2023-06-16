ВТБ и РЖД провели крупнейшую в России сделку с ЦФА

Объем выпуска достиг 15 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "ВТБ Факторинг" и "Российские железные дороги" (РЖД) провели крупнейшую в России сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Объем выпуска ЦФА составил 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"В роли эмитента крупнейшей сделки с цифровым финансовым активом в России выступило ОАО "Российские железные дороги", в роли инвестора - ВТБ Факторинг (ГК). Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения ЦФА - 180 дней. Ставка - 8,45% годовых", - указано в сообщении.

Сделка с ЦФА прошла в рамках ранее подписанного компаниями соглашения о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Площадкой для эмиссии и выкупа актива стала платформа "Мастерчейн", уточнили в ВТБ. "С учетом этой эмиссии суммарный объем выпусков ЦФА в России превысил 19 млрд рублей, из которых 17 млрд - это сделки, совершенные в 2023 году", - отметили в банке.

Цифровые финансовые активы - это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.