В порту "Тамань" намерены построить железнодорожную инфраструктуру для зернового терминала

Реализовать проект планируют к 2027 году

ТАСС, 16 июня. Железнодорожную инфраструктуру к зерновому терминалу в порту "Тамань" в Краснодарском крае с пропускной способностью до 14 млн тонн продукции планирует построить компания-инвестор к 2027 году. Меморандум о стратегическом партнерстве подписали на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте администрации Краснодарского края в пятницу.

"Деметра-холдинг" планирует к 2027 году построить к зерновому терминалу в порту "Тамань" железнодорожную инфраструктуру пропускной способностью до 14 млн тонн зерна и продукции агропромышленного комплекса. Подписи в документе поставили руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин и генеральный директор ООО "УК Деметра-холдинг" Алексей Грибанов. Во встрече приняли участие вице-губернаторы Александр Руппель и Андрей Коробка, член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реализация проекта позволит нарастить ежегодную мощность перевалки зернового терминала, позволит разгрузить дорожную инфраструктуру в регионе, будет способствовать росту цен на зерно на мировом рынке.

"Благодарен за качественное развитие портовых сооружений в Тамани. Они были незаслуженно забыты, но благодаря вашей компании обретут новую жизнь. Вслед за портом начнет развиваться транспортная и железнодорожная инфраструктура. Вопросы их развития, увеличения пропускной способности - в числе приоритетов для Краснодарского края. Проект даст новые рабочие места, обеспечит рост налоговой базы, а для предприятий АПК - возможность увеличить экспортный потенциал, выйти на мировые рынки", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, прокомментировавшего подписание меморандума.

Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны и одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. В крае в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн. Основной вид экспортируемой продукции — зерно.