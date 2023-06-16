"Ъ": "AliExpress Россия" стал единственным из крупных маркетплейсов с оттоком продавцов

По данным газеты, по итогам января - мая число продавцов на площадке сократилось на 27% год к году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, который столкнулся с оттоком продавцов в связи с приостановкой инвестиций. Об этом в пятницу сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса "Точка Маркетплейсы".

"По итогам января - мая число селлеров на площадке сократилось на 27% год к году, тогда как ее конкуренты растут по этому параметру в разы", - пишет издание.

Аналитики подсчитали, что у "Сбермегамаркета" за этот период количество селлеров увеличилось на 120%, у Ozon - на 92%, у "Яндекс Маркета" - на 89%, у Wildberries - на 36%. Дочернему "AliExpress Россия" KazanExpress тоже удалось увеличить показатель - на 7%. Общее число продавцов на онлайн-площадках РФ с начала 2023 года выросло на 51%.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.