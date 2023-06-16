В Курганской области урожайность может снизиться из-за аномальной жары

В регионе организовали обучение аграриев с привлечением ученых-практиков, чтобы с помощью агротехнологических приемов и высеивания засухоустойчивых сортов достичь хороших результатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Аномальная жара и отсутствие дождей могут негативно сказаться на урожайности в Курганской области, одного из основных аграрных регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Вадим Шумков на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов УрФО, она специализируется на производстве зерновых и масличных культур, овощей, картофеля и других товаров. Продукция поставляется как в регионы России, так и за границу. Впервые за 11 лет в 2022 году в Курганской области собрали более 2,5 млн тонн зерна и маслосемян.

"О прогнозах на урожай говорить пока рано, во время посевной влаги в почве было достаточно для всходов. Вместе с тем, по данным агрономии, наступает определенный предел, когда зерно уже не может получать влагу из почвы, это влияет напрямую на итоги урожая. Пока солнечные дни без дождей продолжаются. Если в течение двух-трех недель не будет обильных хороших дождей, то уже можно будет опасаться за урожай", - сказал Шумков.

Однако при соблюдении агротехнологических приемов, высевании засухоустойчивых сортов, которые аграрии региона также используют, возможно получение хороших урожаев и в этих непростых климатических условиях. С этой целью региональным департаментом АПК сейчас для аграриев организована специальная учеба с привлечением ученых-практиков.

По словам губернатора, регион устойчиво растет по аграрным показателям. Посевная закончилась. "В этом году переросли по площадям - добавили еще 30 тыс. га. За последние три года мы ввели 200 тыс. га в оборот и сейчас на торги государство инвентаризирует, выводит еще 200 тыс. га", - добавил Шумков.

О ситуации в регионе

В регионе с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кургана и Кетовского округа из-за природных пожаров, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. С 16 мая режим сняли. Ситуацию с пожарами осложняли сильные ветра и жаркая засушливая погода - в некоторые дни фиксировалась аномально-жаркая суточная температура воздуха.