"Аэрофлот" планирует начать полеты на Бали и в Гонконг

Первые рейсы запланированы на осень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует осенью начать полеты на Бали, а также запустить рейсы в Гонконг. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Мы планируем полететь в Денпасар, на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали - осень, сентябрь-октябрь. И еще одно направление - Гонконг", - сказал он.

В марте посол Индонезии в Москве Хосе Таварес сообщал, что республика рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией до конца года.

Рейсы в Китай

Александровский также добавил, что авиакомпания планирует запустить дополнительные рейсы в КНР из некоторых российских городов.

"В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но расширять умеренно с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", - сказал он.

В январе Александровский сообщал, что "Аэрофлот" планирует существенно увеличить объемы перевозок пассажиров в Китай. Он говорил, что количество рейсов в различные города КНР может увеличиться с трех до семи в неделю.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.