"Аэрофлот" назовет один из новых самолетов в честь Жириновского

Речь идет о самолетах Boeing 737

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" назовет один из двух новых самолетов в парке в честь политика Владимира Жириновского, умершего в прошлом году. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

"В соответствии с традицией, мы уже выбрали для них название - один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй - именем (Гавриила Романовича) Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции", - сказал он.

Речь идет о двух самолетах Boeing 737, которые "Аэрофлот" привлечет со вторичного рынка через Государственную транспортную лизинговую компанию.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.