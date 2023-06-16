Россия прорабатывает возможность расчетов в нацвалютах при экспорте мяса

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что сейчас будет востребовано халяльное направление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность расчетов в национальных валютах при экспорте мясной продукции. Об этом сообщила в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Если говорить о поставках продовольствия в национальной валюте, то у нас номер один - поставки в Иран, номер два - поставки в Сирию, номер три - поставки в страны СНГ. Основное количество стран приобретают, конечно, наши зерновые, масложировую продукцию. Есть определенные подвижки в поставках мясной продукции. Сейчас будет востребовано халяльное направление, этим тоже активно наши коллеги занимаются", - сказала она.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия в 2023 году заключила более 750 контрактов на экспортные поставки агропромышленной продукции в национальных валютах. По словам Абрамченко, проект указа президента РФ о расчетах за поставки сельхозпродукции в нацвалютах может быть внесен в правительство России в июне текущего года.