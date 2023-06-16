"Аэрофлот" может перевезти больше запланированных 43,5 млн пассажиров в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" может перевезти в 2023 году больше ранее запланированных 43,4 млн пассажиров. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

"В целом за 2023 год группа планирует перевезти порядка 43,5 млн пассажиров, это тот план, который у нас был изначально. Хотя я сейчас по динамике вижу, что мы способны на лучший результат, и динамика фактически первых пяти месяцев и начала июня показывает, что (группа - прим. ТАСС) "Аэрофлот" в целом способна превысить наши ожидания", - сказал он.

Александровский также отметил, что увеличение пассажиропотока может положительно сказаться на финансовых результатах компании.

"Мы финансы пока не раскрываем, но можно, наверное, говорить о лучшей операционной эффективности (в связи с увеличением пассажиропотока - прим. ТАСС), потому что кроме общего количества перевезенных пассажиров мы в публикациях об операционных результатах показываем и загрузку кресел, которая является в настоящее время исторически высокой для "Аэрофлота". В первые пять месяцев она по группе до 85% доходила", - рассказал он.