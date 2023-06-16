"Аэрофлот" ожидает поставку первых МС-21 и Ту-154 в конце 2024 года

При этом гендиректор авиакомпании Сергей Александровский отметил, что твердые контракты на поставку этих самолетов пока не заключены, но "они в очень высокой степени проработки и согласования: не завтра, так послезавтра готовы будем подписать"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" ожидает начало первых поставок МС-21 и Ту-154 в декабре 2024 года. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

"По МС-21 и Ту-214 там четвертый квартал, декабрь 2024 года. То есть все сроки, которые изначально были заявлены производителем, и которые я уже озвучил, они сохраняются, их никто не корректирует", - сказал он.

При этом Александровский отметил, что твердые контракты на поставку этих самолетов пока не заключены, но "они в очень высокой степени проработки и согласования: не завтра, так послезавтра готовы будем подписать".