Роскосмос и Мурманская область подписали соглашение, направленное на развитие региона

В частности, достигнуты договоренности о реализации совместных образовательных и просветительских проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и регионом, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в Роскосмосе, документ подразумевает, в том числе, решение задач по инновационному развитию области. "Юрий Борисов и Андрей Чибис отметили, что подписанное соглашение позволит значительно расширить сотрудничество в решении задач, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие области, подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что укреплению отношений между сторонами будет служить реализация совместных образовательных и просветительских проектов.