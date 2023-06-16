На Ямале объявили концессионный конкурс на модернизацию аэропорта в Салехарде

В ЯНАО уже реализовали первый в России проект аэропортовой инфраструктуры Нового Уренгоя в рамках закона о концессионных соглашениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) объявил концессионный конкурс на реконструкцию аэропорта столицы региона - Салехарда. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Объявлен конкурс на такой же концессионный аэропорт в Салехарде. Надеемся, что также будет несколько участников, как у нас было с Новым Уренгоем, и это дало нам хороший эффект для региона, будем реконструировать аэропорт", - сказал он.

Как добавил Артюхов, планируется, что два года уйдет на проектирование и три года - на строительство аэропорта с учетом перрона и взлетной полосы.

В ЯНАО уже реализован первый в России проект аэропортовой инфраструктуры в рамках закона о концессионных соглашениях. Модернизация аэропорта Новый Уренгой была завершена в конце 2022 года, официальное открытие нового терминала состоялось 9 февраля 2023 года.

Аэропорт Салехарда размещается в 7 км от города. Регулярные рейсы он начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала было введено в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.