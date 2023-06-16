Модернизацию пункта пропуска "Казанское" на границе с Казахстаном оценили в 500 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что ремонтные работы возможно выполнить за год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Модернизация пункта пропуска "Казанское", расположенного на юге Тюменской области, потребует 500 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью на стенде ТАСС на полях ПМЭФ.

"Мы исходим из того, что сегодня наши взаимоотношения по направлению на юг со странами Центральной Азии активизируются. Несмотря на то, что более мощные с точки зрения пропускной способности пункты пропуска есть в других регионах, мы тоже поставили вопрос в Совете Федерации о том, чтобы модернизировать наш пункт пропуска. Тем более, что со стороны Казахстана есть симметричные планы, они свой пункт пропуска будут расширять, логично с нашей стороны сделать то же самое. Поэтому в решении Совета Федерации рекомендовано направить до 500 млн рублей, это будет не реконструкция, это будет хороший капитальный ремонт с расширением пропускной способности пункта практически в два раза. Со своей стороны, сделаем дорогу до пункта, небольшой кусок дороги и сделаем пешеходные тротуары", - рассказал Александр Моор.

Губернатор добавил, что ремонтные работы возможно выполнить за год.

Ранее во время Дней Тюменской области в Совфеде заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев говорил, что на 2023 год запланирована реконструкция автомобильной дороги, а также строительство тротуаров. Также он упоминал, что модернизация АПП даст стимул взаимным инвестициям и росту товарооборота региона с дружественными азиатскими странами.

Пункт пропуска "Казанское" для автомобилей, автобусов и грузовиков у села Ельцово в Казанском районе - единственный на границе Тюменской области и Казахстана. Он связывает российский регион с Северо-Казахстанской областью республики через сопредельный АПП "Кызылжар".