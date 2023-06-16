"Иннопрактика" и "Росагролизинг" будут совместно развивать образование в сфере АПК

Одним из первых направлений совместной работы станет участие "Росагролизинга" в проведении Всероссийской олимпиады для школьников старших классов "Иннагрика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Иннопрактика" и АО "Росагролизинг" договорились о совместном развитии программ подготовки кадров для агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба компании "Иннопрактика".

"[Сотрудничество] предполагает совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для АПК с учетом требований научно-технического прогресса и развития высокотехнологичного производства продукции", - говорится в сообщении.

Одним из первых направлений совместной работы станет участие "Росагролизинга" в проведении Всероссийской олимпиады для школьников старших классов "Иннагрика", которая будет способствовать привлечению в отрасль талантливой молодежи. Организаторами выступают Минсельхоз, Минобрнауки, "Иннопрактика", НИЦ "Курчатовский институт" и Тимирязевская академия.

"Участие крупнейшей российской лизинговой компании в проектах, посвященных аграрному образованию, доказывает, что только объединив усилия и ресурсы, возможно построить технологически независимую и динамично развивающуюся модель АПК. И для этого, безусловно, необходимо мотивировать молодых людей с раннего возраста", - считает первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, чьи слова приводятся в сообщении.

При поддержке компании "Росагролизинг" ранее в российских школах были открыты несколько специализированных классов и обновлено оборудование в университетах.

"Росагролизинг" - это инструмент технической модернизации отрасли. Вместе с этим поддержка профильного образования и развитие кадров для сельского хозяйства для нас также [представляет] важное направление работы", - приводит пресс-служба "Иннопрактики" слова генерального директора АО "Росагролизинг" Павла Косова.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.