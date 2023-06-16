16 июня, 09:43,
обновлено 16 июня, 10:04
ПМЭФ

Силуанов считает нецелесообразным вводить сбор со сверхприбыли на постоянной основе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает нецелесообразным введение взноса со сверхприбыли на постоянной основе.

"Мы договаривались, что это разовый сбор. Есть совершенно другие источники для того, чтобы на плановой основе договариваться о каких-то дополнительных вопросах взаимодействия с бизнесом. Не думаю, что целесообразно делать этот сбор на постоянной основе, это неправильно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ
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