Воспроизводство омуля на Братском водохранилище снизит промысловую нагрузку на Байкал

В Иркутской области, в частности, предложили компенсировать частным рыбоводным заводам затраты на приобретение излишнего количества личинок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Братское водохранилище при вовлечении его в искусственное воспроизводство байкальского омуля в перспективе может взять на себя часть промышленного рыболовства, что снизит промысловую нагрузку с озера Байкал. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"В частности, мы предлагаем разработать план мероприятий по искусственному воспроизводству байкальского омуля на Братском водохранилище на 2024-2030 годы, включить этот план в комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля с перспективой увеличения популяции байкальского омуля на Братском водохранилище до промыслового запаса в 25 тыс. тонн к 2030 году и до 50 тыс. тонн к 2035 году. А с 2030 года перенести часть промышленного рыболовства байкальского омуля на Братское водохранилище и тем самым снизить промысловую нагрузку с озера Байкал", - сказал Кобзев.

Власти региона также предлагают предоставить возможность Байкальскому филиалу ФГБУ "Главрыбвод", которому принадлежат четыре рыбоводных завода в Республике Бурятия, продавать излишнее количество личинок байкальского омуля, определенное по итогам выполнения ежегодного государственного задания, частным рыбоводным предприятиям в Иркутской области. Те в свою очередь будут их выращивать в специальных прудах, а затем выпускать мальков в Братское водохранилище.

При этом предлагается компенсировать частным рыбоводным заводам затраты на приобретение излишнего количества личинок байкальского омуля, их транспортировку, выращивание в прудах и выпуск в Братское водохранилище. Власти Иркутской области сформовали пакет предложений по искусственному воспроизводству байкальского омуля, в ближайшее время их направят в Росрыболовство.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в апреле утвердила перечень поручений по охране Байкале. Одно из них - проработать вопрос развития искусственного воспроизводства и пастбищного рыбоводства байкальского омуля в крупных водоемах Иркутской области и Республики Бурятия, кроме озера Байкал. Иркутская область подготовила несколько предложений.

О байкальском омуле

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба и самый известный представитель байкальской фауны. С 2017 года действует запрет на промышленный вылов омуля в связи с сокращением его популяции.

Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства. С 2023 года на шести участках на Байкале разрешили летний лов омуля на удочку. Воспроизводством байкальского омуля занимается Большереченский рыбоводный завод в Республике Бурятия.