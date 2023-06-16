16 июня, 10:05
ПМЭФ

Дорогу из Крыма в Ростов планируют строить в рамках свободной экономической зоны

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий не исключил, что новая трасса будет платной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Новую четырехполосную дорогу из Крыма в Ростовскую область по побережью Азовского моря планируют строить в рамках свободной экономической зоны новых регионов. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Проект достаточно мощный - строительство дороги от Симферополя до Ростова сухопутным путем. В этом проекте будут задействованы, используя свободную экономическую зону, Херсон, Донецк, Запорожская область и, наверное, Ростов и Крым. Дорога будет широкополосная, четырехполосная", - сказал Балицкий.

Он не исключил, что новая трасса будет платной. "Скорее всего, она будет платная, как вариант, что позволит окупить этот проект, создать условия для дальнейшего получения проектно-реализационных денег. Проект этот даст возможность развития побережья Азовского моря, которое стало внутренним, позволит создать большое количество рабочих мест, логистические центры и в принципе развивать юг России", - добавил глава Запорожской области.

Законопроекты о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Госдума приняла в первом чтении в апреле. В конце мая президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" отметил, что необходимо срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургРостовская областьКрымБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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