Инвестиции в основной капитал Москвы за 10 лет увеличились в пять раз

В городе действует больше 3,5 тыс. промпредприятий, ежегодно открывается 40-50 крупных и средних и несколько сотен малых производств

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бизнес в Москве может воспользоваться льготами на налоги, имущество и прибыль, за 10 лет инвестиции в основной капитал выросли в пять раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сейчас бизнес в Москве может воспользоваться льготами на налоги, имущество и прибыль. Получает субсидии, льготное кредитование, землю в аренду без проведения торгов. В прошлом году Правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей. Все это делает ведение бизнеса в столице привлекательным. За 10 лет показатель инвестиций в основной капитал вырос в пять раз", - написал Собянин.

По его словам, в городе действует больше 3,5 тыс. промпредприятий. Ежегодно открывается 40-50 крупных и средних и несколько сотен малых производств.

Мэр также напомнил, что сегодня на ПМЭФ объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который составляют на основе отзывов предпринимателей. В лидерах Москва, Республика Татарстан, Московская, Нижегородская и Тюменская области.