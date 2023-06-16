"Роснефть" намерена вовлечь предприятия Тюменской области в производственную цепочку

В регионе, в частности, планируют создать условия для развития минерально-сырьевой базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве, одним из ключевых направлений которого является вовлечение промышленных предприятий региона в производственные и логистические цепочки компании, говорится в сообщении НК. Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

"В числе ключевых направлений сотрудничества - создание благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение промышленных предприятий Тюменской области в производственные и логистические цепочки компании, обеспечение потребителей региона качественными нефтепродуктами, содействие развитию энергетического потенциала Тюменской области. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы", - отмечается в сообщении.

В Тюменской области работают крупные добычные предприятия "Роснефти" - "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз", а также корпоративный научно-проектный институт.